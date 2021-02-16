Власти Великобритании вынуждены предпринимать меры против массово распространяемой ложной информации вокруг вакцинационной кампании от коронавируса COVID-19, заявил телеканалу Sky news министр по делам вакцинации Надхим Захави.
"Наблюдается цунами дезинформации, ложной информации, и у нас в правительстве есть отдел, который работает с (информационными - ИФ) платформами для ликвидации фейковых новостей", - сказал он.
Он уточнил, что власти переводят достоверную информацию сразу на 20 языков, включая арабский, фарси, хинди, польский.
По словам министра, 89% совершеннолетних в Великобритании заявили о готовности привиться от COVID-19. Одновременно с тем, в отношении вакцины проявляют сомнения представители некоторых диаспор, например, афро-карибские сообщества, и лица, связанные с Индией, Пакистаном и Бангладеш.
Тем временем, отмечает Sky news, Британия выполнила цель предоставить минимум одну дозу вакцины четырем приоритетным группам жителей - всем в возрасте 70 лет и старше, медикам и сотрудникам социальных служб, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией, и особо уязвимым к болезни категориям населения.
Накануне газета The Guardian сообщила, что в Великобритании планируют вакцинировать от коронавируса к 30 апреля 17 млн человек старше 50 лет и с особенностями здоровья, при которых болезнь протекает тяжелее и опаснее. За это время многие из первых четырех вакцинированных групп населения получат вторую дозу вакцины.
Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь проинформировал общественность, что в Великобритании вакцинировали более 15 млн человек от коронавируса.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились свыше 4 млн человек, более 117,3 тыс. пациентов скончались.
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