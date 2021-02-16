Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0232 GBR   2.3707 TRY   0.2442

Цена на нефть

15.02 $/bbl   WTI 60.79 1.32 Brent 63.30 0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.02.2021 20:44

В "Талибане" призвали США выполнить условия заключенного в Дохе соглашения

Замглавы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар призвал США вывести всех военных из Афганистана, как это предусматривает соглашение, достигнутое в Дохе.

"Обязанность всех и в интересах всех положить конец этой войне, и наиболее эффективный путь к этому пролегает через выполнение заключенного в Дохе соглашения", - говорится в письме Барадара американскому народу, распространенном афганскими СМИ во вторник.

Замглавы радикального движения в послании отмечает, что народ Афганистана имеет дело с "навязанной войной".

29 февраля 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы обязались порвать с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ - ИФ) и не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Прежняя американская администрация значительно сократила численность военного контингента в Афганистане, доведя его до 2,5 тыс. человек.

29 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на пресс-конференции заявил, что движение "Талибан" не выполнило своих обязательств по соглашению, заключенному с Вашингтоном.

При этом он отметил, что США по-прежнему привержены выполнению соглашения, заключенного с талибами.

Ранее глава госдепартамента США Тони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил, что Вашингтон занимается пересмотром соглашения, заключенного с движением "Талибан".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянсу предстоит принять сложное решение по присутствию войск в Афганистане и что этот вопрос требует совместного решения стран НАТО.

Будущее операции НАТО - одна из тем проходящей сейчас в Брюсселе встречи министров обороны стран-членов альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, США, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Афганский президент призвал талибов встать на путь мира Президент Афганистана предложил талибам сложить оружие Скончался руководитель афганских талибов мулла Омар - СМИ В Афганистане талибы совершили ряд нападений на полицейских, свыше 25 погибли Полевой командир талибов пленен в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]