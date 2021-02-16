Замглавы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар призвал США вывести всех военных из Афганистана, как это предусматривает соглашение, достигнутое в Дохе.
"Обязанность всех и в интересах всех положить конец этой войне, и наиболее эффективный путь к этому пролегает через выполнение заключенного в Дохе соглашения", - говорится в письме Барадара американскому народу, распространенном афганскими СМИ во вторник.
Замглавы радикального движения в послании отмечает, что народ Афганистана имеет дело с "навязанной войной".
29 февраля 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы обязались порвать с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ - ИФ) и не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.
Прежняя американская администрация значительно сократила численность военного контингента в Афганистане, доведя его до 2,5 тыс. человек.
29 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на пресс-конференции заявил, что движение "Талибан" не выполнило своих обязательств по соглашению, заключенному с Вашингтоном.
При этом он отметил, что США по-прежнему привержены выполнению соглашения, заключенного с талибами.
Ранее глава госдепартамента США Тони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил, что Вашингтон занимается пересмотром соглашения, заключенного с движением "Талибан".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянсу предстоит принять сложное решение по присутствию войск в Афганистане и что этот вопрос требует совместного решения стран НАТО.
Будущее операции НАТО - одна из тем проходящей сейчас в Брюсселе встречи министров обороны стран-членов альянса.
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