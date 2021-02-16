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Дальнее зарубежье 16.02.2021 21:22

Байден надеется сделать более 100 млн прививок от COVID-19 за первые сто дней президентства

Президент США Джо Байден заявил, что может перевыполнить план и сделать более 100 млн прививок от коронавируса COVID-19 за первые сто дней в своей должности.

"До того, как я вступил в должность, я установил большую цель - сделать 100 млн прививок за сто дней. С тем прогрессом, который у нас есть, я думаю, мы не только достигнем этого показателя, но и превзойдем его", - написал Байден в Twitter.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии в стране заразились свыше 28 млн человек, более 498 тыс. умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, БАЙДЕН, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]