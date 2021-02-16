США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

Власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций, говорится в заявлении Минфина США.
"Сегодня, 16 февраля 2021 года, государственный департамент США исключает из списка организацию "Ансар Алла"... Она больше не является заблокированной организацией в соответствии с Правилами применения санкций за поддержку глобального терроризма..." - говорится в заявлении Минфина.
В нем отмечается, что теперь американским гражданам не требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на участие в транзакциях или деятельности с "Ансар Алла".
Ранее о том, что такое решение готовится, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, оно связано с "тяжелым гуманитарным положением в Йемене".
В конце работы предыдущей американской администрации экс-госсекретарь Майк Помпео объявил о решении США включить организацию "Ансар Алла" в список зарубежных террористических организаций и признать террористами ее лидеров.
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