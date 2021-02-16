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Дальнее зарубежье 16.02.2021 22:09

США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

Власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций, говорится в заявлении Минфина США.

"Сегодня, 16 февраля 2021 года, государственный департамент США исключает из списка организацию "Ансар Алла"... Она больше не является заблокированной организацией в соответствии с Правилами применения санкций за поддержку глобального терроризма..." - говорится в заявлении Минфина.

В нем отмечается, что теперь американским гражданам не требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на участие в транзакциях или деятельности с "Ансар Алла".

Ранее о том, что такое решение готовится, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, оно связано с "тяжелым гуманитарным положением в Йемене".

В конце работы предыдущей американской администрации экс-госсекретарь Майк Помпео объявил о решении США включить организацию "Ансар Алла" в список зарубежных террористических организаций и признать террористами ее лидеров.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]