США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

Власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций, говорится в заявлении Минфина США.

"Сегодня, 16 февраля 2021 года, государственный департамент США исключает из списка организацию "Ансар Алла"... Она больше не является заблокированной организацией в соответствии с Правилами применения санкций за поддержку глобального терроризма..." - говорится в заявлении Минфина.

В нем отмечается, что теперь американским гражданам не требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на участие в транзакциях или деятельности с "Ансар Алла".

Ранее о том, что такое решение готовится, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, оно связано с "тяжелым гуманитарным положением в Йемене".

В конце работы предыдущей американской администрации экс-госсекретарь Майк Помпео объявил о решении США включить организацию "Ансар Алла" в список зарубежных террористических организаций и признать террористами ее лидеров.