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СНГ 16.02.2021 22:53

Премьер-министры России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества и совместные меры против COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его казахстанский коллега во вторник провел телефонный разговор, говорится в сообщении на сайте кабинета министров РФ.

"В беседе главы правительств затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, углубление промышленной кооперации, а также совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Состоялся также обмен мнениями по расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

В нем говорится также, что Мишустин и Мамин обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее о разговоре сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В сообщении говорилось, что "стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Особое внимание уделено совместным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также вопросам реализации Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", - говорилось в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]