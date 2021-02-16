Премьер-министры России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества и совместные меры против COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его казахстанский коллега во вторник провел телефонный разговор, говорится в сообщении на сайте кабинета министров РФ.

"В беседе главы правительств затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, углубление промышленной кооперации, а также совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Состоялся также обмен мнениями по расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

В нем говорится также, что Мишустин и Мамин обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее о разговоре сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В сообщении говорилось, что "стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Особое внимание уделено совместным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также вопросам реализации Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", - говорилось в сообщении.