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Карабахский конфликт 16.02.2021 22:30

Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху ситуацию в регионе и меры по восстановлению доверия

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, в том числе ход реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - подчеркивает МИД.

На встрече была отмечена важность «восстановления доверия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, а также совместного проживания».

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ОБСЕ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]