Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху ситуацию в регионе и меры по восстановлению доверия

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, в том числе ход реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - подчеркивает МИД.

На встрече была отмечена важность «восстановления доверия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, а также совместного проживания».

Р.Ахмедов