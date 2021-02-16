Азербайджан передал тела 106 погибших в Карабахе армянских военных

Азербайджан передал армянской стороне тела 106 погибших во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, написал Араик Арутюнян.
"В рамках достигнутых договоренностей о сотрудничестве по гуманитарным вопросам и при посредничестве командования российского миротворческого контингента сегодня азербайджанская сторона передала нам тела 106 лиц, погибших во время 44-дневной войны", - написал Арутюнян на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.
По его словам, работы по поиску тел погибших и возможных оставшихся в живых продолжаются.
"Кроме того, армянская и азербайджанская стороны прилагают усилия по поиску останков погибших в войне 1990-ых гг. и передаче друг другу", - отметил Арутюнян.
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