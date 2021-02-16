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Дальнее зарубежье 16.02.2021 22:40

В Техасе перегрузка электросетей из-за холодов привела к тому, что без электричества остались более 4 млн человек

Более четырех млн человек во вторник остались без электричества в американском штате Техас из-за рекордно низких температур, сообщает телеканал NBC.

Больше всего пострадали районы и пригороды Хьюстона и Галвестона. Из-за холодной погоды спрос на электроэнергию увеличился, и электросеть штата не смогла с ней справиться.

Рекордно низкие температуры установились в американских штатах от Арканзаса до Индианы. По прогнозу национальной метеорологической службы, во вторник шторм двинется на северо-восток. Снег и ледяной дождь ожидаются от Огайо до Пенсильвании и Мена.

С четверга прошлой недели в происшествиях, которые спровоцированы экстремально холодными температурами, погибли по меньшей мере 25 человек. Больше всего смертей было в Техасе. Также в штате беспокоятся, что из-за отключения электричества испортится вакцина от коронавируса в местном департаменте здравоохранения. Препарат компании Pfizer, который используют для прививок в США, нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию.

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Тэги: ТЕХАС, ШТОРМ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]