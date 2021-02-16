Грузия в 2020г купила у Азербайджана электроэнергии на $36 млн

Грузия в 2020 году импортировала 1 млрд 610,1 млн кВт.ч электроэнергии на $64,5 млн, экспортировала - 153,8 млн кВт.ч на $5,8 млн, сообщило АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO). По данным ESCO, импорт электроэнергии в физическом выражении в прошлом году сократился на 1% по сравнению с предыдущим годом, экспорт - на 36,8%.

Таким образом, в прошлом году затраты на импорт электроэнергии в 11 раз превысили доходы от ее экспорта.

Грузия покупала электроэнергию у трех стран - Азербайджана, России и Турции в среднем соответственно по цене 5 центов США, 2,6 цента США и 4,3 цента США за кВт.ч. Из Азербайджана было импортировано 726,3 млн кВт.ч на $36,4 млн, из России - 570,6 млн кВт.ч на $14,6 млн, из Турции - 313,1 млн кВт.ч - на $13,6 млн.

Экспорт электроэнергии осуществлялся в Турцию (69,5 млн кВт.ч), Армению (66,4 млн кВт.ч) и Азербайджан (17,9 млн кВт.ч) по средней цене 3,8 цента США за кВт.ч.

После ряда корректировок энергобаланса страны на 2020 год, импорт в прошлом году планировалось снизить на 14% - до 985,8 млн кВт.ч, а экспорт - в 4,2 раза, до 149,6 млн кВт.ч.

Согласно утвержденному Минэкономразвития Грузии балансу рынка электроэнергии на 2021 год, ее импорт предусматривается в объеме 1 млрд 160,7 млн кВт.ч, экспорт - 650,8 млн кВт.ч.