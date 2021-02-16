Саргсян заявляет о готовности своей партии принять участие в парламентских выборах, но на руководящие должности претендовать не намерен

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что возглавляемая им Республиканская партия примет активное участие в парламентских выборах, если таковые состоятся, однако он не будет претендовать на какой-либо высокий государственный пост.

"Из большой политики я не уходил никогда, но я считаю, что завершил свою службу на высоких должностях. Ни в каком случае я не будут занимать руководящий пост в Армении", - сказал Саргсян в интервью телеканалу "Армньюз".

Он отметил, что может быть советником какого-либо чиновника.

"Но сказанное не означает, что я собираюсь уходить из политики или Республиканская партия потеряет свое влияние на политическом поле Армении. И я, и Республиканская партия будем более активными", - сказал Саргсян, добавив, что если выборы пройдут без нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, то партия примет в них активное участие.

Он также отметил, что не считает отказ действующих властей от проведения внеочередных парламентских выборов окончательным.