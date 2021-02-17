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Дальнее зарубежье 17.02.2021 12:41

Супруга Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

Супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу впервые более чем за год появилась на публике, побывав на концерте в Пхеньяне, сообщает в среду центральная газета "Нодон синмун".

По данным издания, Ли Соль Чжу накануне посетила концерт, организованный в честь дня Сияющей звезды - дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

В газете опубликованы снимки, на которых Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном улыбаются и аплодируют исполнителям на мероприятии.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что длительное отсутствие супруги Ким Чен Ына, с января прошлого года, вызвало слухи. В частности, возникали вопросы о состоянии здоровья Ли Соль Чжу, а также предполагалось, что супруга лидера КНДР может быть в положении.

По данным южнокорейской газеты "Чосон ильбо", Национальное агентство разведки Южной Кореи в свою очередь отметило, что ничего необычного с Ли Соль Чжу не происходило. Вероятно, она просто находилась в изоляции со своими детьми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, СУПРУГА, ПОЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]