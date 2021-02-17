Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0553 RUR   0.0231 GBR   2.3612 TRY   0.2429

Цена на нефть

16.02 $/bbl   WTI 60.05 -0.74 Brent 63.35 0.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.02.2021 13:24

Беларусь инициирует изменение межправсоглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов

Правительство Беларуси намерено подписать с правительством России протокол, которым будут внесены изменения в подписанное в январе 2007 года межправительственное соглашение о торговле нефтью и нефтепродуктами.

В соответствии с постановлением Совмина Беларуси №16, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, на подписание протокола уполномочен курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Назаров.

Суть изменений в документе не раскрывается. Постановление принято на основании указа президента Белоруссии Александра Лукашенко, подписанного 18 января 2021 года.

Белорусско-российское межправсоглашение "О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов" подписано 12 января 2007 года. В соглашении определены индикативные балансы торговли нефтью и нефтепродуктами между Белоруссией и Россией.

Предыдущий раз соглашение менялось 10 октября 2018 года, когда был подписан международный протокол.

В частности, было определено, что в 2017-2024 годах объем беспошлинной поставки нефти из РФ в Белоруссию составляет от 17 млн тонн до 24 млн тонн в год.

Ранее также сообщалось, что в протоколе было закреплено решение правительства России о фактическом запрете на поставки в Белоруссию темных нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное товливо, мазут). Также был введен запрет на поставки сжиженного углеводородного газа. Российская сторона инициировала запрет на беспошлинные поставки в Белоруссию основных нефтепродуктов в связи с потерями бюджета. Тогдашний министр энергетики Александр Новак оценивал эти потери в 12 млрд рублей в год. При этом отмечалось, что по итогам 2017 года продажи российских нефтепродуктов в Белоруссию выросли в два раза по сравнению с 2016 годом - до 3,25 млн тонн.

Комментарий о сути предлагаемых белорусской стороной изменений в межправсоглашение в пресс-службах правительства и концерна "Белнефтехим" получить пока не удалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля - глава МИД Беларуси Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о взаимном признании виз Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении бойни в Карабахе Лукашенко заявил, что не даст России приватизировать крупные белорусские предприятия Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]