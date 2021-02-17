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Дальнее зарубежье 17.02.2021 13:57

Израиль просит у России содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии

Израильские власти просят Россию помочь в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По информации издания, накануне правительство страны провело закрытое заседание, на котором обсуждалась эта тема. Перед встречей на протяжении недели руководство Израиля тесно взаимодействовало с российскими официальными лицами.

О какой именно гуманитарной помощи Израиль просит у России в Сирии, не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]