Израиль просит у России содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии

Израильские власти просят Россию помочь в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По информации издания, накануне правительство страны провело закрытое заседание, на котором обсуждалась эта тема. Перед встречей на протяжении недели руководство Израиля тесно взаимодействовало с российскими официальными лицами.

О какой именно гуманитарной помощи Израиль просит у России в Сирии, не сообщается.