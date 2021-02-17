Израиль просит у России содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии

Израильские власти просят Россию помочь в урегулировании гуманитарной ситуации в Сирии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
По информации издания, накануне правительство страны провело закрытое заседание, на котором обсуждалась эта тема. Перед встречей на протяжении недели руководство Израиля тесно взаимодействовало с российскими официальными лицами.
О какой именно гуманитарной помощи Израиль просит у России в Сирии, не сообщается.
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении
Посредники по Карабаху обсудили с главами МИД Азербайджана и Армении вопросы обеспечения стабильности в регионе
Азербайджан и Турция подпишут новые коммерческие договора на сумму свыше $100 млн
Беларусь инициирует изменение межправсоглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов
Первый в 2021г контейнерный блок-поезд «Китай-Азербайджан» прибыл в Баку
Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,5 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса
Вокруг "паспорта о вакцинации" в ЕС идут политические дебаты - представитель ЕК
Азербайджан увеличит число центров профобразования до 50 - Амруллаев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств