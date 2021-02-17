Азербайджан в январе увеличил производство электроэнергии на 0,9%, экспорт - на 54,3%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,9% - до 2 млрд 369 млн кВт/час, сообщает министерство энергетики.
Согласно оперативным данным министерства, в январе на ТЭС в Азербайджане произведено 2 млрд 260 млн кВт/час (рост на 0,3%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 78,9 млн кВт/час (рост на 20,8%), передает «Интерфакс-Азербайджан».
Производство электроэнергии за счет альтернативных источников в январе составило 30,19 млн кВт/час (рост на 2%). В частности, на ветряных электростанциях выработано 9,39 млн кВт/час, на солнечных станциях – 2,1 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 18,7 млн кВт/час.
Из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО "Азерэнержи" пришлось 2 млрд 142,76 млн кВт/час или 90,4% всей выработки электроэнергии в Азербайджане, на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной республики – 30,4 млн кВт/час, независимых электростанций – 189 млн кВт/час, ветряной станции ОАО «Азеришыг» - 6,87 млн кВт/час.
В январе 2021 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 175,1 млн кВт/час (рост на 54,3% - ИФ). При этом, поставки электроэнергии в Иран составили 3,4 млн кВт/час, Турцию - 12,7 млн кВт/час, Россию - 7,2 млн кВт/час, Грузию - 151,8 млн кВт/час.
Импорт электроэнергии в Азербайджан в отчетный период превысил 11 млн кВт/час (рост на 19,6%). В структуре импорта на долю Ирана пришлось 3,3 млн кВт/час, России – 7,7 млн кВт/час, Грузии – 0,004 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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