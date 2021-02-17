Иран не намерен добиваться получения ядерного оружия - Рухани

Тегеран не собирается получать ядерное оружие для включения в свой арсенал, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.
"Как мы говорили много раз, оружию массового поражения, включая ядерное, нет места в национальной оборонной программе, и это твердая позиция руководства страны", - приводит его слова агентство "Мехр".
Он напомнил, что Иран добивается лишь технологий гражданской ядерной энергетики, и что страна является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.
Рухани отметил, что Иран из-за неисполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств с 23 февраля приостановит действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В то же время президент заявил, что Иран не хочет высылать инспекторов МАГАТЭ из страны.
"Мы не хотим, чтобы нашу ядерную программу не проверяли. Если кто-то скажет, что мы высылаем инспекторов, это будет означать, что мы (Иран - ИФ) добиваемся получения ядерного оружия", - объяснил Рухани.
Он отметил, что если гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет прибыть в Тегеран для переговоров, то Иран готов его принять.
Также Рухани рассказал, что после выхода США из СВПД тогдашний американский президент Дональд Трамп пытался связаться с иранской стороной.
"Когда Трамп под давлением израильского режима и Саудовской Аравии покинул СВПД, мы (Рухани - ИФ) в конце сентября прибыли в ООН, и в первый день Генассамблеи, после речи Трампа, он писал мне восемь раз и хотел встретиться. Я отказался", - сказал президент Ирана.
В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в среду в Twitter, что Тегеран уже слышал много обещаний от других участников СВПД, но заверения впоследствии нарушались.
"Пустые слова не помогают. В этот раз только действия! Действия! Если Исламская Республика увидит поступки другой стороны, то и она будет действовать", - подчеркнул Хаменеи.
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