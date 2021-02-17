Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0553 RUR   0.0231 GBR   2.3612 TRY   0.2429

Цена на нефть

16.02 $/bbl   WTI 60.05 -0.74 Brent 63.35 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.02.2021 12:58

Иран не намерен добиваться получения ядерного оружия - Рухани

Тегеран не собирается получать ядерное оружие для включения в свой арсенал, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"Как мы говорили много раз, оружию массового поражения, включая ядерное, нет места в национальной оборонной программе, и это твердая позиция руководства страны", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он напомнил, что Иран добивается лишь технологий гражданской ядерной энергетики, и что страна является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

Рухани отметил, что Иран из-за неисполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств с 23 февраля приостановит действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В то же время президент заявил, что Иран не хочет высылать инспекторов МАГАТЭ из страны.

"Мы не хотим, чтобы нашу ядерную программу не проверяли. Если кто-то скажет, что мы высылаем инспекторов, это будет означать, что мы (Иран - ИФ) добиваемся получения ядерного оружия", - объяснил Рухани.

Он отметил, что если гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет прибыть в Тегеран для переговоров, то Иран готов его принять.

Также Рухани рассказал, что после выхода США из СВПД тогдашний американский президент Дональд Трамп пытался связаться с иранской стороной.

"Когда Трамп под давлением израильского режима и Саудовской Аравии покинул СВПД, мы (Рухани - ИФ) в конце сентября прибыли в ООН, и в первый день Генассамблеи, после речи Трампа, он писал мне восемь раз и хотел встретиться. Я отказался", - сказал президент Ирана.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в среду в Twitter, что Тегеран уже слышал много обещаний от других участников СВПД, но заверения впоследствии нарушались.

"Пустые слова не помогают. В этот раз только действия! Действия! Если Исламская Республика увидит поступки другой стороны, то и она будет действовать", - подчеркнул Хаменеи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В Париже предостерегли Иран от дальнейших нарушений соглашения по ядерной программе США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции Возобновление Ираном обогащения урана до 20% не имеет отношения к соблюдению Ираном обязательств по ДНЯО, но является отступлением от договорённостей по СВПД - МИД РФ Иран призывает "евротройку" не разрушать СВПД - президент Рухани Тегеран прорабатывает новый шаг по сокращению ядерных обязательств - МИД Ирана Рухани: предложение заменить СВПД новой "сделкой Трампа" звучит "странно"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]