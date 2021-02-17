В Азербайджане в 2020г финсанкции за нарушение антимонопольного законодательства превысили 27,5 млн манатов

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в 2020 году завершила 6 дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства, заявил заместитель начальника службы Мамед Аббасбейли.
«По фактам нарушения закона «Об антимонопольной деятельности» рассмотрено два дела, по которым применены финансовые санкции в размере 27 млн 412,962 тыс. манатов», - сказал Аббасбейли в среду на пресс-конференции.
По его словам, также было рассмотрено 4 дела по фактам нарушения закона «О недобросовестной конкуренции». По этим делам применены финансовые санкции в размере 14,179 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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