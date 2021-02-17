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Бизнес и законодательство 17.02.2021 12:40

В Азербайджане в 2020г финсанкции за нарушение антимонопольного законодательства превысили 27,5 млн манатов

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в 2020 году завершила 6 дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства, заявил заместитель начальника службы Мамед Аббасбейли.

«По фактам нарушения закона «Об антимонопольной деятельности» рассмотрено два дела, по которым применены финансовые санкции в размере 27 млн 412,962 тыс. манатов», - сказал Аббасбейли в среду на пресс-конференции.

По его словам, также было рассмотрено 4 дела по фактам нарушения закона «О недобросовестной конкуренции». По этим делам применены финансовые санкции в размере 14,179 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОНОПОЛИЗМ, БОРЬБА, САКНЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]