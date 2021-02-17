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Бизнес и законодательство 17.02.2021 13:10

В Азербайджане подготовлен новый законопроект «О госзакупках»

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана подготовила законопроект «О государственных закупках» в новой редакции, заявил заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

«Новый закон предусматривает расширение сфер применения и регулирование электронных закупок», - сказал Аббасбейли в среду на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время проект закона представлен соответствующим госорганам для согласования.

«После согласования, закон будет представлен в парламент для утверждения», - сказал Аббасбейли.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСЗАКУПКИ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]