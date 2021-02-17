В Азербайджане подготовлен новый законопроект «О госзакупках»

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана подготовила законопроект «О государственных закупках» в новой редакции, заявил заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

«Новый закон предусматривает расширение сфер применения и регулирование электронных закупок», - сказал Аббасбейли в среду на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время проект закона представлен соответствующим госорганам для согласования.

«После согласования, закон будет представлен в парламент для утверждения», - сказал Аббасбейли.

Б.Рустамбеков