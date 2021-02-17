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ТЭК 17.02.2021 13:18

Добыча нефти в США упала максимально в истории из-за морозов в Техасе

Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

По их словам, добыча нефти сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен сказала Bloomberg, что сокращение объема производства "значительно выше первоначальных оценок", предупредив, что добыча в Пермском бассейне сможет вернуться к уровням, наблюдавшимся до заморозков, не раньше 22 февраля.

"Учитывая, что производителям необходимо, чтобы трубы функционировали на полную мощь, а цены на электроэнергию нормализовались, прежде чем возвращаться к прежним уровням добычи, существенного восстановления производства может не произойти раньше, чем в эти выходные", - отмечает она.

Производство нефти в Пермском бассейне при нормальных условиях составляет порядка 5,8 млн б/с - это примерно половина всей добычи в США, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Цены на нефть выросли до максимумов с начала года на фоне падения добычи. Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что также повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

В частности, о прекращении операций на НПЗ в Порт-Артуре (Техас) заявила Motiva Enterprises LLC, контролируемая нефтяной госкорпорацией Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Также стало известно о приостановке работы техасских нефтеперерабатывающих предприятий Marathon Petroleum Corp., Total SE и Exxon Mobil Corp. В случае Exxon прекращение работы одного из НПЗ обусловлено не только морозами, но и недостаточными поставками природного газа.

Добыча природного газа в США по состоянию на вторник упала ниже 80 млрд куб. футов в сутки, что более чем на 12 млрд куб. футов в сутки ниже уровней начала февраля, сказал старший аналитик по энергетическим рынкам S&P Global Platts Люк Джексон, которого цитирует MarketWatch.

Однако, по его словам, "история показывает, что позднее на этой неделе должно произойти резкое восстановление производства по мере повышения температур".

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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]