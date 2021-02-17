Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, сообщает российский МИД.
«В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние по достигнутым трехсторонним соглашениям между лидерами Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, дипломаты также обсудили ряд других вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Х.Насирзаде
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