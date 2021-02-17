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Внешняя политика 17.02.2021 14:11

Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, сообщает российский МИД.

«В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние по достигнутым трехсторонним соглашениям между лидерами Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, дипломаты также обсудили ряд других вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]