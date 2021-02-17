Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Власти Бахрейна вводят электронные паспорта о вакцинации от коронавируса COVID-19, таким образом страна стала одной из первых в мире, запускающих данную систему, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства этой страны.

В заявлении говорится, что специальное приложение BeAware позволит жителям демонстрировать их статус иммунизации. Доступ к цифровому сертификату получат те, кто получил две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

Власти смогут проверять достоверность информации путем сканирования QR-кода, привязанного к национальному вакцинационному реестру.

The Guardian отмечает, что похожие программы разрабатывают в Дании и Швеции. Они планируют запустить систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19 в ближайшие недели.

В Бахрейне за время пандемии COVID-19 выявили более 114,6 тыс. случаев заражения, 410 инфицированных скончались.