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Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Власти Бахрейна вводят электронные паспорта о вакцинации от коронавируса COVID-19, таким образом страна стала одной из первых в мире, запускающих данную систему, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства этой страны.

В заявлении говорится, что специальное приложение BeAware позволит жителям демонстрировать их статус иммунизации. Доступ к цифровому сертификату получат те, кто получил две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

Власти смогут проверять достоверность информации путем сканирования QR-кода, привязанного к национальному вакцинационному реестру.

The Guardian отмечает, что похожие программы разрабатывают в Дании и Швеции. Они планируют запустить систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19 в ближайшие недели.

В Бахрейне за время пандемии COVID-19 выявили более 114,6 тыс. случаев заражения, 410 инфицированных скончались.

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Тэги: БАХРЕЙН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]