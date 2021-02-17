Иран выполнит все обязательства по СВПД только после возвращения к сделке США - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани опроверг возможность возобновления выполнения в полном объеме ядерной сделки в качестве условия для возвращения в нее США.
"Если США вернутся к выполнению своих обязательств сегодня, мы сделаем то же самое завтра", - заявил в среду Рухани, которого цитируют иранские СМИ.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что если Иран вернется к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, США сделают то же самое и далее нужно будет работать над соглашением, которое будет "более длительным и прочным, чем первоначальное".
"Если они (США - ИФ) вернутся утром, мы вернемся после полудня. Если они вернутся к выполнению своих обязательств полностью, мы сделаем то же самое. Если он сделают шаг, мы тоже сделаем шаг. Если они будут возвращаться поэтапно, тогда и мы будет это делать поэтапно", - отметил в свою очередь Рухани.
Он также заявил, что "Иран не собирается вести новые переговоры по СВПД - ни по региональным вопросам, но по вопросам иранского оружия и обороны".
"СВПД не подлежит изменениям. Либо вы его принимаете в нынешнем виде, либо нет", - подчеркнул президент Ирана.
В июле 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из сделки и восстановили санкции в отношении Ирана.
Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.
В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, исламская республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.
Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.
Сами гарантии МАГАТЭ представляют собой систему инспекций и проверок использования ядерных материалов в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Президент Ирана в среду заверил, что "гарантии будут выполняться".
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что "инспекции, которые Тегеран разрешал на добровольной основе в рамках дополнительного протокола, больше проводиться не будут, но это не означает, что прекратятся все инспекции".
"Иран является участником соглашения о гарантиях, и в рамках обязательств по этому документу, продолжит принимать часть инспекций, которые не связаны с дополнительным протоколом", - сказал иранский дипломат.
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