Москва, Тегеран и Анкара призывают Израиль прекратить военные нападения в Сирии - заявление

Иран, Россия и Турция осуждают нападения Израиля на территорию Сирии, считают их нарушающими международное право и угрожающими безопасности в регионе, говорится в заявлении стран-гарантов "астанинского формата" по итогам встречи в Сочи.

"(Россия, Турция и Иран) осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В заявлении отмечается, что стороны договорились продолжать взаимодействие в целях окончательной ликвидации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусры" (признана террористической и запрещена в РФ), а также других террористических групп.

Также "страны-гаранты" обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, "подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу".

"Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - говорится в документе.

Кроме того, как сообщил Лаврентьев, страны-гаранты приняли решение провести очередную, уже 16-ю по счету международную встречу по Сирии в астанинском формате в столице Казахстана Нур-Султане в середине 2021 года.