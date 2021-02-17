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Дальнее зарубежье 17.02.2021 17:47

Шотландия не была подготовлена к COVID-19 - отчет

Правительство Шотландии не было подготовлено к пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на отчет службы контроля государственных расходов.

В документе, в частности, отмечается, что министры готовились к осложнению эпидемиологической ситуации, но исходя из расчетов эпидемии обычного сезонного гриппа.

Отмечается, что, несмотря на ряд мероприятий по планированию пандемии, не все действия, указанные в проектах правительства, были полностью реализованы.

"Очевидно, существует некоторая обеспокоенность по поводу того, что шотландское правительство могло бы быть лучше подготовлено и действовать быстрее, извлекая уроки из различных мероприятий по планированию", - цитирует Sky News председателя шотландского отделения Британской медицинской ассоциации Льюиса Моррисона.

С начала пандемии коронавируса на всей территории Великобритании выявлено свыше 4 млн случаев COVID-19, зарегистрировано более 118 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]