Шотландия не была подготовлена к COVID-19 - отчет

Правительство Шотландии не было подготовлено к пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на отчет службы контроля государственных расходов.
В документе, в частности, отмечается, что министры готовились к осложнению эпидемиологической ситуации, но исходя из расчетов эпидемии обычного сезонного гриппа.
Отмечается, что, несмотря на ряд мероприятий по планированию пандемии, не все действия, указанные в проектах правительства, были полностью реализованы.
"Очевидно, существует некоторая обеспокоенность по поводу того, что шотландское правительство могло бы быть лучше подготовлено и действовать быстрее, извлекая уроки из различных мероприятий по планированию", - цитирует Sky News председателя шотландского отделения Британской медицинской ассоциации Льюиса Моррисона.
С начала пандемии коронавируса на всей территории Великобритании выявлено свыше 4 млн случаев COVID-19, зарегистрировано более 118 тыс. летальных исходов среди инфицированных.
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