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ТЭК 17.02.2021 22:24

Минск опасается срыва подписания соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ

В Минске опасаются, что подписание соглашения между Минтрансами Белоруссии и России о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ не состоится из-за позиции российских компаний-операторов портов.

"Подписание соглашения находится под угрозой срыва из-за российских компаний, которые пытаются устраниться от пакетного формата сделки. Проблема в том, что без синхронного подписания соглашения и контрактов с операторами все договоренности в этой сфере банально трансформируются в одностороннюю форму обязательств с белорусской стороны", - заявил близкий к переговорам источник с белорусской стороны.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОРТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]