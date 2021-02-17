Минск опасается срыва подписания соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ

В Минске опасаются, что подписание соглашения между Минтрансами Белоруссии и России о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ не состоится из-за позиции российских компаний-операторов портов.
"Подписание соглашения находится под угрозой срыва из-за российских компаний, которые пытаются устраниться от пакетного формата сделки. Проблема в том, что без синхронного подписания соглашения и контрактов с операторами все договоренности в этой сфере банально трансформируются в одностороннюю форму обязательств с белорусской стороны", - заявил близкий к переговорам источник с белорусской стороны.
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