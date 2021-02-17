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ТЭК 17.02.2021 16:28

Министр энергетики Саудовской Аравии: неопределенность на нефтерынке все еще слишком высока, ОПЕК+ нужно быть очень осторожными

Ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем год назад благодаря действиям стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, но неопределенность все еще очень высока, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum.

Поэтому, считает он, нужно быть "крайне осторожными, футбольный матч еще не сыгран", еще рано говорить о победе над вирусом.

Через две недели министры ОПЕК+ проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЕРЫНОК, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]