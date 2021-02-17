Министр энергетики Саудовской Аравии: неопределенность на нефтерынке все еще слишком высока, ОПЕК+ нужно быть очень осторожными

Ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем год назад благодаря действиям стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, но неопределенность все еще очень высока, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum.

Поэтому, считает он, нужно быть "крайне осторожными, футбольный матч еще не сыгран", еще рано говорить о победе над вирусом.

Через две недели министры ОПЕК+ проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.