Министр энергетики Саудовской Аравии: неопределенность на нефтерынке все еще слишком высока, ОПЕК+ нужно быть очень осторожными

Ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем год назад благодаря действиям стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, но неопределенность все еще очень высока, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum.
Поэтому, считает он, нужно быть "крайне осторожными, футбольный матч еще не сыгран", еще рано говорить о победе над вирусом.
Через две недели министры ОПЕК+ проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.
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