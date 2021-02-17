Глава МАГАТЭ отправится на переговоры в Тегеран в субботу - представитель Ирана

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон, заявил в среду постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
"Генеральный директор МАГАТЭ поедет в Тегеран в субботу для технических переговоров с Организацией по атомной энергии (Ирана - ИФ) о том, как продолжать сотрудничество в свете последнего развития событий ", - написал он в Twitter.
Также он напомнил, что 23 февраля в Иране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.
В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.
Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.
Сами гарантии МАГАТЭ представляют собой систему инспекций и проверок использования ядерных материалов в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Накануне глава МАГАТЭ выразил готовность отправиться в Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах.
В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана.
Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.
Новая администрация президента США Джо Байдена допустила возможность возвращения в СВПД, но только после того, как Иран возобновит в полном объеме соблюдение условий сделки. Иран такую увязку отверг.
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