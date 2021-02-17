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Оборона 17.02.2021 16:55

Узбекистан заинтересован в проведении с Азербайджаном совместных военных учений – посол в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду провел встречу послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе встречи Ашрафханов выразил заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, подчеркнув важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих ВС Узбекистана», - говорится в сообщении.

Гасанов подчеркнул, что, азербайджано-узбекские отношения в области обороны, как и во всех сферах, успешно развиваются в интересах двух стран.

Как сообщает оборонное ведомство, собеседники обсудили ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития двустороннего совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]