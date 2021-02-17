Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо получения дополнительных пособий - исследование

Более половины американцев, оказавшихся без работы и получавших дополнительное пособие в размере $600 в неделю в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), вернулись на работу до окончания срока выплаты пособий в конце июля, согласно исследованию JPMorgan Chase Institute.
Исследование основывается на анализе более 44 млн домохозяйств.
Эксперты также установили, что после окончания срока выплаты пособий количество безработных американцев, вернувшихся на работу, увеличилось несущественно.
Между тем без дополнительных выплат американцы израсходовали половину денежных средств, накопленных в период выплаты этих пособий, следует из предыдущего исследования JPMorgan Chase Institute. В тот период американцы, оставшиеся без работы, также увеличили расходы по сравнению с теми, кто продолжал работать.
Расходы безработных домохозяйств на каждый доллар из дополнительных пособий в среднем составляли на $0,29-0,43 больше, чем могли бы быть без выплаты этих пособий, следует из нового исследования.
"Эти данные указывают на важность пособий по безработице, как для семей, так и для экономики в целом, так как почти половину тех, кто на сегодняшний день лишился работы, ждет длительный период безработицы", - говорит сопрезидент JPMorgan Chase Institute Фиона Грейг, которую цитирует MarketWatch.
При этом более 11 млн безработных американцев могут лишиться пособий, если власти США не возобновят действие двух программ в рамках CARES - программы поддержки безработных в условиях пандемии (PUA) и программы компенсации для безработных в чрезвычайных условиях пандемии (PEUC).
Программа PUA позволяет получать пособия самозанятым, фрилансерам, работникам, относящимся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), и независимым подрядчикам.
Американцы также могут прекратить получать дополнительное пособие по безработице в размере $300 в неделю в середине марта, если не будут приняты законодательные меры для продления выплат.
При этом вероятно, что безработные граждане США продолжат получать пособия в увеличенном объеме, учитывая, что эта мера включена в предложенный президентом страны Джо Байденом пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, а также в инициативу, которую поддерживают, как минимум, 10 конгрессменов-республиканцев.
План Байдена предусматривает увеличение размера пособий до $400 в неделю до конца сентября. Республиканцы предлагают сохранить выплаты в объеме $300 в неделю до конца июня.
Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Узбекистан заинтересован в проведении с Азербайджаном совместных военных учений – посол в Баку
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку
Ford намерен практически полностью перейти на выпуск электромобилей в Европе к 2030 г
Глобальный долг в период пандемии вырос больше, чем в годы финансового кризиса - IIF
Япония в январе купила максимальный объем СПГ за 3 года, поставки из США достигли рекорда
Еврокомиссия одобрила дополнительный двухлетний контракт на 300 млн доз вакцины Moderna
Еврокомиссия разработала план защиты от штаммов COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств