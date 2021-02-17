Производители муки в Азербайджане до мая получат субсидии от государства

Кабинет министров Азербайджана принял решение о субсидировании производителей муки.
Согласно решению кабмина, опубликованному на сайте правительства, с целью предотвращения негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, производителям муки за каждую реализованную тонну муки будет выдаваться субсидия в размере 35 манатов.
Субсидии будут действовать с 1 февраля по 1 мая 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Средства для выплаты субсидий, в соответствии согласованными предложениями министерств экономики и финансов, будут выделены из Резервного фонда госбюджета Азербайджана на 2021 год.
Министерствам экономики, финансов, сельского хозяйства, МЧС, Агентству пищевой безопасности и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с целью создания запасов продовольственной пшеницы и снижения негативного влияния мировых биржевых цен на внутреннюю цену, поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по формированию устойчивых механизмов регулирования и контроля и представить эти предложения в кабинет министров.
Б.Рустамбеков
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