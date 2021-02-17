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Бизнес и законодательство 17.02.2021 17:01

Производители муки в Азербайджане до мая получат субсидии от государства

Кабинет министров Азербайджана принял решение о субсидировании производителей муки.

Согласно решению кабмина, опубликованному на сайте правительства, с целью предотвращения негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, производителям муки за каждую реализованную тонну муки будет выдаваться субсидия в размере 35 манатов.

Субсидии будут действовать с 1 февраля по 1 мая 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Средства для выплаты субсидий, в соответствии согласованными предложениями министерств экономики и финансов, будут выделены из Резервного фонда госбюджета Азербайджана на 2021 год.

Министерствам экономики, финансов, сельского хозяйства, МЧС, Агентству пищевой безопасности и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с целью создания запасов продовольственной пшеницы и снижения негативного влияния мировых биржевых цен на внутреннюю цену, поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по формированию устойчивых механизмов регулирования и контроля и представить эти предложения в кабинет министров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МУКА, ПРОИЗВОДСТВО, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]