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Дальнее зарубежье 17.02.2021 21:30

Италия будет поддерживать диалог с РФ - Драги

Новый Совет министров Италии готов поддерживать диалог с Россией, заявил в среду его председатель Марио Драги, выступая в сенате с программной речью перед голосованием по утверждению кабинета.

"Италия будет поддерживать механизмы диалога с РФ. Мы с беспокойством следим за тем, что происходит в России и других странах, где нарушают права человека", - сказал премьер.

Ожидается, что парламент проголосует по вопросу о доверии новому кабинету министров Италии позже на этой неделе.

Драги сформировал правительство, чтобы положить конец политическому кризису: прежний совет министров во главе с Джузеппе Конте утратил стабильную поддержку большинства в парламенте. В итоге президент Италии Серджо Маттарелла решил, что с учетом пандемии коронавируса COVID-19 проводить досрочные выборы было бы неразумно. Вместо этого он поручил Драги сформировать "неполитическое" правительство для продолжения борьбы против пандемии и вызванных ею экономических проблем.

В итоге Драги в ходе консультаций в феврале заручился поддержкой основных политических партий и сформировал совет министров, в который вошли как технократы, так и некоторые представители политических сил Италии. Часть министров из прежнего правительства сохранили свои посты.

Так, лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо остался главой МИД Италии. Министром обороны остался Лоренцо Гуэрини (Демократическая партия). Сохранила свой пост глава МВД Лучана Ламорджезе, не представляющая какую-либо партию.

Министром юстиции стала Марта Картабия, министром экономики - Даниэле Франко. Оба эти назначения - неполитические. Министром экономического развития назначен Джанкарло Джорджетти (партия "Лига").

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]