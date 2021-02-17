В Киргизии двум оппозиционерам отменили приговор по делу о подготовке захвата власти

Верховный суд Киргизии отменил приговор членам оппозиционного движения "Народный парламент", осужденным в 2017 году за подготовку к насильственному захвату власти в стране.
"Постановлением Верховного суда ходатайство в защиту интересов Марата Султанова и Бекболота Талгарбекова о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено. Приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда отменены", - сообщает пресс-служба Верховного суда в среду.
В пресс-службе отметили, что дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
2 августа 2017 года члены киргизского оппозиционного движения "Народный парламент" Талгарбеков и Торобай Кулубаев были приговорены Перовмайским районным судом Бишкека к 14 годам тюремного срока в колонии усиленного режима за приготовление к насильственному захвату власти в стране.
Один из лидеров движения - Марат Султанов - получил 10 лет колонии. Тойгонбек Калматов и Александр Гусев получили условные сроки - пять и шесть лет соответственно.
12 мая 2016 года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали лидеров "Народного парламента", которых обвинили в приготовлении к насильственному захвату власти и применению насилия в отношении представителя власти, а также в разжигании межнациональной и межрегиональной вражды.
В день задержания оппозиционеров в Интернете появились аудиозаписи трех телефонных разговоров, в ходе которых Талгарбеков, Кулубаев и Султанов обсуждают планы подготовки смены власти в Киргизии. Согласно записям, смена власти была намечена на 17 мая 2016 года, в тот день когда "Народный парламент" анонсировал многотысячную акцию на площади Победы в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии.
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