Азербайджан установил временную пошлину на экспорт пшеницы и пшеничной муки

Кабинет министров Азербайджана установил новые пошлины на экспорт пшеницы и пшеничной муки.

Согласно постановлению Кабмина, опубликованному на сайте правительства, таможенные пошлины на экспорт из Азербайджана пшеницы и муки до 1 мая 2021 года составляет $200 за каждую тонну.

Данное решение вступило в силу с 16 февраля 2021 года.

До данного решения, пошлина на экспорт пшеницы не взималась, на экспорт муки составляла 15%.

На основании постановления, с 1 мая 2021 года таможенная пошлина на экспорт муки вновь составит 15%, пошлина на экспорт пшеницы будет нулевой.

А. Мамедов