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Бизнес и законодательство 17.02.2021 17:15

Азербайджан установил временную пошлину на экспорт пшеницы и пшеничной муки

Кабинет министров Азербайджана установил новые пошлины на экспорт пшеницы и пшеничной муки.

Согласно постановлению Кабмина, опубликованному на сайте правительства, таможенные пошлины на экспорт из Азербайджана пшеницы и муки до 1 мая 2021 года составляет $200 за каждую тонну.

Данное решение вступило в силу с 16 февраля 2021 года.

До данного решения, пошлина на экспорт пшеницы не взималась, на экспорт муки составляла 15%.

На основании постановления, с 1 мая 2021 года таможенная пошлина на экспорт муки вновь составит 15%, пошлина на экспорт пшеницы будет нулевой.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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