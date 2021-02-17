Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду предположил создать в рамках G20 целевую рабочую группу для подготовки и координации плана по глобальной вакцинации населения против коронавируса COVID-19.
"Миру срочно нужен план по глобальной вакцинации... Я полагаю, что G20 обладает всем необходимым, чтобы создать экстренную целевую рабочую группу. Такая группа может подготовить необходимый нам глобальный план вакцинации, координировать его реализацию и финансирование", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.
Гутерриш полагает, что такой подход позволили бы эффективнее проводить вакцинацию и, таким образом, быстрее положить конец пандемии COVID-19.
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