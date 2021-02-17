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Дальнее зарубежье 17.02.2021 18:03

Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду предположил создать в рамках G20 целевую рабочую группу для подготовки и координации плана по глобальной вакцинации населения против коронавируса COVID-19.

"Миру срочно нужен план по глобальной вакцинации... Я полагаю, что G20 обладает всем необходимым, чтобы создать экстренную целевую рабочую группу. Такая группа может подготовить необходимый нам глобальный план вакцинации, координировать его реализацию и финансирование", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Гутерриш полагает, что такой подход позволили бы эффективнее проводить вакцинацию и, таким образом, быстрее положить конец пандемии COVID-19.

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Тэги: МИР, ООН, G20, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]