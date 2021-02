Индия обсуждает с российскими компаниями возможность приватизации своих крупных нефтяных активов

Индийская сторона обсуждает с российскими компаниями вопрос их участия в приватизации своих крупных нефтяных активов, заявил в среду первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Мы рассматриваем возможность приватизации наших нефтяных "мэйджеров" и ведем очень серьезные обсуждения с российскими компаниями по поводу их участия в приватизации наших компаний с госучастием", - сообщил он, выступая с лекцией в Дипломатической академии МИД РФ.

Год назад сообщалось, что власти Индии планируют продать доли в трех государственных компаниях в рамках самой масштабной приватизации более чем за десятилетие. Тогда речь шла о долях в Bharat Petroleum Corp., Container Corp. of India Ltd, а также крупнейшей индийской транспортной компании Shipping Corp. of India Ltd. Индия хотела привлечь рекордные 1,05 трлн рупий ($14,6 млрд) от продажи активов на фоне нехватки поступлений в бюджет из-за замедления роста экономики.