Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0553 RUR   0.0231 GBR   2.3612 TRY   0.2429

Цена на нефть

16.02 $/bbl   WTI 60.05 -0.74 Brent 63.35 0.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.02.2021 19:02

Индия обсуждает с российскими компаниями возможность приватизации своих крупных нефтяных активов

Индийская сторона обсуждает с российскими компаниями вопрос их участия в приватизации своих крупных нефтяных активов, заявил в среду первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Мы рассматриваем возможность приватизации наших нефтяных "мэйджеров" и ведем очень серьезные обсуждения с российскими компаниями по поводу их участия в приватизации наших компаний с госучастием", - сообщил он, выступая с лекцией в Дипломатической академии МИД РФ.

Год назад сообщалось, что власти Индии планируют продать доли в трех государственных компаниях в рамках самой масштабной приватизации более чем за десятилетие. Тогда речь шла о долях в Bharat Petroleum Corp., Container Corp. of India Ltd, а также крупнейшей индийской транспортной компании Shipping Corp. of India Ltd. Индия хотела привлечь рекордные 1,05 трлн рупий ($14,6 млрд) от продажи активов на фоне нехватки поступлений в бюджет из-за замедления роста экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Путин соболезнует президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета в Кожикоде Индия внесла аванс в размере $850 млн за С-400 ВТС России и Индии требует особого внимания и корректировки - Шойгу Индия приобретет у России ракеты Р-27 на сумму более $200 млн - СМИ США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов Лавров: при желании Индия и Пакистан могли бы провести переговоры в России

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]