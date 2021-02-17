Япония в январе купила максимальный объем СПГ за 3 года, поставки из США достигли рекорда

Япония в январе 2021 года увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по отношению к январю 2020 года на 7% - до 8,06 млн тонн (11 млрд куб. м), что является максимальным значением с февраля 2018 года.

Средняя цена импорта газа выросла до $321 за тысячу кубометров с $271 в декабре 2020-го, свидетельствуют данные национальной таможенной статистики.

Россия поставила 553 тыс. тонн - почти на уровне этого же месяца прошлого года, но значительно меньше, чем в декабре (750 тыс. тонн). В России крупнотоннажный СПГ производят заводы Sakhalin Energy ("Газпрома", Royal Dutch Shell, Mitsui, и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа", Total, CNPC и SRF).

США отгрузили 953 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю и существенно превосходит как показатели годовой давности (403 тыс. тонн), так и декабрьскую цифру (674 тыс. тонн).

Из региона АСЕАН пришло 1,715 млн тонн (-16%), Ближнего Востока - 1,428 млн тонн (+10%).