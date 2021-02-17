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ТЭК 17.02.2021 22:45

Япония в январе купила максимальный объем СПГ за 3 года, поставки из США достигли рекорда

Япония в январе 2021 года увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по отношению к январю 2020 года на 7% - до 8,06 млн тонн (11 млрд куб. м), что является максимальным значением с февраля 2018 года.

Средняя цена импорта газа выросла до $321 за тысячу кубометров с $271 в декабре 2020-го, свидетельствуют данные национальной таможенной статистики.

Россия поставила 553 тыс. тонн - почти на уровне этого же месяца прошлого года, но значительно меньше, чем в декабре (750 тыс. тонн). В России крупнотоннажный СПГ производят заводы Sakhalin Energy ("Газпрома", Royal Dutch Shell, Mitsui, и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа", Total, CNPC и SRF).

США отгрузили 953 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю и существенно превосходит как показатели годовой давности (403 тыс. тонн), так и декабрьскую цифру (674 тыс. тонн).

Из региона АСЕАН пришло 1,715 млн тонн (-16%), Ближнего Востока - 1,428 млн тонн (+10%).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, СПГ, ИМПОРТ, ЯНВАРЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]