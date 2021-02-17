Прирост цен на нефть сократился на новостях о планах Саудовской Аравии увеличить добычу

Цены на нефть сократили прирост на торгах в среду после на информации Dow Jones о планах увеличения добычи Саудовской Аравией в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $63,69 за баррель, что на $0,34 (0,54%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $60,2 за баррель, что на $0,15 (0,25%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Ранее в ходе сессии цена Brent достигала $64,75 за баррель, WTI - $61,26 за баррель.

Цены на нефть на этой неделе вернулись к уровням января 2020 года - до начала пандемии коронавируса, что связано, в частности, с сокращением добычи в США из-за морозов. Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

По их словам, добыча нефти сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.