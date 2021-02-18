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Дальнее зарубежье 18.02.2021 12:04

Трамп не спешит подтверждать свое намерение баллотироваться на выборах президента в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Newsmax неоднократно уклонялся от вопросов о своем политическом будущем.

"Пока еще слишком рано говорить, но я вижу много замечательных опросов, это точно", - ответил Трамп на вопрос ведущего о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

"У нас есть огромная поддержка. (...) Я пока не скажу, буду ли я снова баллотироваться, но у меня есть огромная поддержка, и я смотрю на цифры опросов, которые зашкаливают...", - отметил экс-президент.

Трамп также сообщил, что рассматривает разные способы, чтобы вернуться в соцсети, многие из которых заблокировали его аккаунты после беспорядков в Капитолии 6 января.

"Нас действительно преследовали в Twitter. (...) Они отмечали почти все, что я говорил. (...)Там стало очень скучно. Мы не хотим возвращаться в Twitter", - заявил Трамп.

"Посмотрим, что получится, мы ведем переговоры с рядом людей, и есть также другой вариант - создать свой собственный сайт", - добавил он.

Ранее американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп определенно желает сохранить возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Кроме того, появлялась информация, что бывший президент обсуждает со своими близкими сторонниками вопрос о возможности создания новой партии. Однако позднее советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что у экс-президента нет никаких планов относительно создания новой политической партии.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]