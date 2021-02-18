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Дальнее зарубежье 18.02.2021 12:18

Советники по нацбезопасности президента США и премьер-министра Великобритании договорились координировать действия по Афганистану, Мьянме, Китаю и Ирану

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в ходе беседы с британским коллегой Стивеном Лавгровом перед встречей G-7 обсудили Афганистан, Мьянму, Китай и Иран, сообщает Белый дом.

"Они согласились с необходимостью дальнейшей координации по общим приоритетам во внешней политике, включая Афганистан, Бирму, Китай и Иран", - говорится в сообщении Белого дома.

Виртуальный саммит G7, организованный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, состоится 19 февраля и станет первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЛЛИВАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]