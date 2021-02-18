Советники по нацбезопасности президента США и премьер-министра Великобритании договорились координировать действия по Афганистану, Мьянме, Китаю и Ирану

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в ходе беседы с британским коллегой Стивеном Лавгровом перед встречей G-7 обсудили Афганистан, Мьянму, Китай и Иран, сообщает Белый дом.

"Они согласились с необходимостью дальнейшей координации по общим приоритетам во внешней политике, включая Афганистан, Бирму, Китай и Иран", - говорится в сообщении Белого дома.

Виртуальный саммит G7, организованный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, состоится 19 февраля и станет первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.