Байден отложил поездку в Мичиган по погодным условиям - Белый дом

Президент США Джо Байден перенес предварительно на пятницу поездку в штат Мичиган на предприятие, производящее вакцину Pfizer от коронавируса, сообщил Белый дом.

Причина переноса срока поездки - неблагоприятные погодные условия, пояснила президентская администрация.

Сильные морозы и обильный снегопад ожидаются на востоке и северо-востоке США в четверг.

По прогнозам, снегопад начнется в Вашингтоне рано утром в четверг и быстро достигнет Нью-Йорка, позднее он превратится в ледяной дождь.

Президент планировал встретиться с рабочими, производящими вакцину, во время своего визита на завод.

Во вторник Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца.

"К концу июля у нас будет более 600 млн доз, этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.

Президент отметил, что, когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Он объяснил, что одним из главных препятствий для вакцинации населения в настоящее время является недостаток медработников, делающих прививки.