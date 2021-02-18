Байден отложил поездку в Мичиган по погодным условиям - Белый дом

Президент США Джо Байден перенес предварительно на пятницу поездку в штат Мичиган на предприятие, производящее вакцину Pfizer от коронавируса, сообщил Белый дом.
Причина переноса срока поездки - неблагоприятные погодные условия, пояснила президентская администрация.
Сильные морозы и обильный снегопад ожидаются на востоке и северо-востоке США в четверг.
По прогнозам, снегопад начнется в Вашингтоне рано утром в четверг и быстро достигнет Нью-Йорка, позднее он превратится в ледяной дождь.
Президент планировал встретиться с рабочими, производящими вакцину, во время своего визита на завод.
Во вторник Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца.
"К концу июля у нас будет более 600 млн доз, этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.
Президент отметил, что, когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.
Он объяснил, что одним из главных препятствий для вакцинации населения в настоящее время является недостаток медработников, делающих прививки.
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