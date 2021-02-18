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Дальнее зарубежье 18.02.2021 12:45

Индия вводит обязательное тестирование прибывающих из стран с новыми штаммами COVID-19

Правительство Индии приняло решение об обязательном тестировании на COVID-19 со следующей недели всех, кто прибывает в страну из Великобритании, Южной Африки и Бразилии прямыми авиарейсами или транзитом.

Решение направлено на предотвращение распространения в стране новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщает индийский Минздрав.

"Все путешественники, прибывающие непосредственно или же транзитом из Великобритании, Европы или Ближнего Востока, должны быть в обязательном порядке подвергнуты подтверждающим молекулярным тестам на коронавирус за свой счет по прибытии",- говорится в документе.

У Индии нет прямого авиасообщения с ЮАР и Бразилией, чтобы попасть в Индию из этих стран необходимо использовать транзитные авиарейсы из стран Ближнего Востока.

Южноафриканский штамм в январе был выявлен у четырех человек, в феврале в Индии было выявлено одно заражение бразильским штаммом COVID-19,

По состоянию на вечер 17 февраля в Индии с начала пандемии выявлено 10,9 млн инфицированных COVID-19, жертвами инфекции стали 155 тыс. человек.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]