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СНГ 18.02.2021 11:45

Скончался народный артист Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", Анатолия Новосельцева в "Служебном романе", Семена Хвостова в "Гараже" и Юлия Карандышева в "Жестоком романсе".

С 1987 года Мягков служил в МХТ имени А. П. Чехова.

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Тэги: РОССИЯ, АРТИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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