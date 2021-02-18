Азербайджан в 2020г экспортировал нефти на $8,5 млрд, газа - на $2,7 млрд

Азербайджан в 2020 году экспортировал 28 млн 374,2 тыс. тонн нефти, что на 9,2% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 520 млн 478,8 тыс. (спад на 41%).

Экспорт газа из Азербайджана в 2020 году составил 13 млрд 839,9 млн кубометров (рост на 17%). Общая стоимость экспортированного за отчетный год из страны газа составила $2 млрд 763 млн 457,9 тыс. (рост на 10,7%).

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова