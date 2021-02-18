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ТЭК 18.02.2021 11:48

Азербайджан в 2020г экспортировал нефти на $8,5 млрд, газа - на $2,7 млрд

Азербайджан в 2020 году экспортировал 28 млн 374,2 тыс. тонн нефти, что на 9,2% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 520 млн 478,8 тыс. (спад на 41%).

Экспорт газа из Азербайджана в 2020 году составил 13 млрд 839,9 млн кубометров (рост на 17%). Общая стоимость экспортированного за отчетный год из страны газа составила $2 млрд 763 млн 457,9 тыс. (рост на 10,7%).

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]