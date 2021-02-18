Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»

Согласно древним поверьям, Вселенная состоит из четырех элементов - воды, огня, ветра и земли. Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запускает кредитную кампанию связанную с 4 элементами Новрузовских вторников под названием «Выбери свою Чершенбе!»
В рамках акции, которая продлится до 5 апреля, клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить 4 разных кредитных пакета со скидкой и бесплатно:
ПАКЕТ «ВОДА»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок
ПАКЕТ «ОГОНЬ»: 1) Комиссия 0%; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Mastercard PayPass в подарок
ПАКЕТ «ВЕТЕР»: 1) Комиссия 0%; 2) 3-месячный льготный период; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок
ПАКЕТ «ЗЕМЛЯ»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) 3-месячный льготный период; 3) Mastercard PayPass в подарок
Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взят потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов с максимальным сроком до 48 месяцев со ставкой от 15% годовых и без поручителя.
Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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