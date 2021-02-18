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18.02.2021 12:06

Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»

Согласно древним поверьям, Вселенная состоит из четырех элементов - воды, огня, ветра и земли. Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запускает кредитную кампанию связанную с 4 элементами Новрузовских вторников под названием «Выбери свою Чершенбе!»

В рамках акции, которая продлится до 5 апреля, клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить 4 разных кредитных пакета со скидкой и бесплатно:

ПАКЕТ «ВОДА»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок

ПАКЕТ «ОГОНЬ»: 1) Комиссия 0%; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Mastercard PayPass в подарок

ПАКЕТ «ВЕТЕР»: 1) Комиссия 0%; 2) 3-месячный льготный период; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок

ПАКЕТ «ЗЕМЛЯ»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) 3-месячный льготный период; 3) Mastercard PayPass в подарок

Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взят потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов с максимальным сроком до 48 месяцев со ставкой от 15% годовых и без поручителя.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]