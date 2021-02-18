Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2020г сократились на 27%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2020 год составил 38 млн 491,4 тыс. тонн, что на 27,1% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 12 млн 820,2 тыс. тонн или 33,3% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (спад по сравнению с 2019г на 3,8% - ИФ), 20 млн 656,4 тыс. тонн или 53,7% - автомобильный (спад на 40,3%), 5 млн 14,8 тыс. тонн или 13% - морской транспорт (рост на 3,9%).

Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 21,8% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 8 млн 382,1 тыс. тонн (рост на 3,8% - ИФ).

Спад грузоперевозок в 2020 году объясняется ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова