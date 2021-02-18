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Транспорт и связь 18.02.2021 12:12

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2020г сократились на 27%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2020 год составил 38 млн 491,4 тыс. тонн, что на 27,1% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 12 млн 820,2 тыс. тонн или 33,3% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (спад по сравнению с 2019г на 3,8% - ИФ), 20 млн 656,4 тыс. тонн или 53,7% - автомобильный (спад на 40,3%), 5 млн 14,8 тыс. тонн или 13% - морской транспорт (рост на 3,9%).

Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 21,8% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 8 млн 382,1 тыс. тонн (рост на 3,8% - ИФ).

Спад грузоперевозок в 2020 году объясняется ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]