Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2020г сократились на 27%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2020 год составил 38 млн 491,4 тыс. тонн, что на 27,1% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный период 12 млн 820,2 тыс. тонн или 33,3% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (спад по сравнению с 2019г на 3,8% - ИФ), 20 млн 656,4 тыс. тонн или 53,7% - автомобильный (спад на 40,3%), 5 млн 14,8 тыс. тонн или 13% - морской транспорт (рост на 3,9%).
Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 21,8% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 8 млн 382,1 тыс. тонн (рост на 3,8% - ИФ).
Спад грузоперевозок в 2020 году объясняется ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, запланированная на пятницу в Баку, перенесена на более поздний срок
Минздрав Армении сообщает о 3 тыс. 577 погибших в Карабахе военных, останки которых прошли судмедэкспертизу
Айвазян никак не успокоится: верните нам армянских пленных из Азербайджана
Число браков в Азербайджане в 2020г сократилось в 1,8 раза, разводов – почти на 15%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,9 млн, число жертв достигло 2,43 млн - университет Хопкинса
Новым председателем оргкомитета ОИ в Токио станет министр по делам Олимпиады
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Минске ожидают встречу Лукашенко и Путина на следующей неделе
Индия вводит обязательное тестирование прибывающих из стран с новыми штаммами COVID-19
Партия власти Грузии готовится к формированию нового правительства
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств