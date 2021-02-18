В РФ более 13,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 480 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 447 случаев, умерли за сутки 480 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -13 тыс. 447 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 494 (11,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в среду в РФ было выявлено 12 тыс. 828 новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи заявляют, что разница в суточных колебаниях является нормальным явлением, и в целом по России идет снижение активности эпидемического процесса.

За минувшие сутки в России было подтверждено 480 летальных исходов от коронавируса, 18 тыс. 730 человек были выписаны из больниц по выздоровлению.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 950 новых случаев COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 2 тыс. 514 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 125 тыс. 598 случаев коронавирусной инфекции (+0,33%), 81 тыс. 926 умерших и 3 млн 661 тыс. 312 выписанных.