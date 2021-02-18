Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе сократились на 1,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2021 году составили 4 млрд 11,2 млн манатов, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в отчетный период составила 3,3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе текущего года сократились на 1,8% - до 401,1 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 577,7 млн манатов, что на 2% меньше показателя за январь 2020 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2020 году сократились на 1,8%.

А.Мамедов