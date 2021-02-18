Партия власти Грузии готовится к формированию нового правительства

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с отставкой с должности премьер-министра Грузии Георгия Гахария и заявил о подготовке нового состава правительства.

На брифинге в Тбилиси Кобахидзе подтвердил, что в партии возникли разногласия с бывшим премьером относительно лидера оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Никанора Мелия. После неисполнения решения об аресте оппозиционера Гахария ранее в четверг заявил об отставке.

"В нашей политической команде действительно была дискуссия в связи со сроками исполнения решения суда в отношении Никанора Мелия. У Георгия Гахария была отличная от других позиция по этому вопросу. К сожалению, аргументы, которые укрепили бы его позицию, мы не услышали", - заявил председатель "Грузинской мечты".

По его словам, ключевым был вопрос, может ли власть обеспечить исполнение закона.

"Для всех остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначен. Страна, которая не может обеспечить исполнение закона, тем более, когда преступники ставят ее перед таким вызовом, не может состояться как государство. Более того, неисполнение закона будет способствовать поляризации и радикализации, и наша задача твердо защитить достоинство государства", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что на фоне отставки премьера Гахария МВД приняло логичное решение о "временной отсрочке задержания Никанора Мелия".

"Сейчас внимание нашей команды будет сосредоточено на формировании нового правительства", - заявил Кобахидзе.

Ранее в четверг премьер Грузии заявил, что принял решение об отставке с должности, так как "не смог достичь согласованного мнения в нашей команде в отношении вопроса об исполнении решения суда по задержанию Никанора Мелия".

"Я уверен, что поляризация и противостояние между нами является самым большим риском для нашей страны, ее будущего и экономического развития", - сказал Гахария.

В МВД Грузии сообщили, что операция по задержанию оппозиционного лидера приостановлена в связи с отставкой премьера.

Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелия с уплаты залога на предварительное заключение.

Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс.) и приговорил его к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета по делу об организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в парламент.

В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября минувшего года он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около $12 тыс.), обязав Мелия в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил, заявив, что возбужденное против него уголовное дело "является политическим преследованием".