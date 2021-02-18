Минздрав Армении сообщает о 3 тыс. 577 погибших в Карабахе военных, останки которых прошли судмедэкспертизу

Судмедэксперты Армении освидетельствовали тела 3 тыс. 577 военных, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью минувшего года, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.
"В период с 27 сентября по 13 февраля тела 3 тыс. 577 погибших прошли судебно-медицинскую экспертизу. По состоянию на 13 февраля 428 образцов находятся в стадии прохождения ДНК-экспертизы", - заявили в Минздраве.
Ранее в Карабахе сообщили, что, по данным на 15 февраля, в списки погибших внесены имена 2 тыс. 364 военных.
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