Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе почти $47 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $46,9 млн.

На предыдущем аукционе 16 февраля 2021 года ЦБА продал банкам инвалюты на $55 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $46,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

А. Мамедов