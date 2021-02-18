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Внешняя политика 18.02.2021 12:57

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, запланированная на пятницу в Баку, перенесена на более поздний срок

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, намеченная на 19 февраля в Баку, отложена.

Об этом сообщает МИД Азербайджана в своем твиттер аккаунте.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]